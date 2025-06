LA FÊTE NATIONALE DU POP QUIZ Montpellier 16 juillet 2025 07:00

Hérault

LA FÊTE NATIONALE DU POP QUIZ
32 Place Pablo Picasso
Montpellier

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Le Pop Quiz Ninkasi, c’est le quiz culture gé qui fait pop !

L’animation démarre par une ouverture tonitruante puis propose aux participants de répondre à 30 questions de culture populaire, posées en 2 manches entrecoupées d’un petit interlude surprise… Le tout, avec une petite particularité unique et bien Ninkasienne chaque question est posée en musique, accompagnée d’un extrait sonore qui vous immerge littéralement dans la question et vous donne même parfois un précieux indice. C’est drôle, moderne et terriblement entraînant. On a comme l’impression de jouer à jeu télé en vrai, et surtout en toute convivialité.

à 19h .

32 Place Pablo Picasso

Montpellier 34000
Hérault
Occitanie
+33 4 22 91 31 83

English :

The Ninkasi Pop Quiz is the geek culture quiz that makes pop!

The event kicks off with a thunderous opening, then invites participants to answer 30 pop culture questions, asked in 2 rounds interspersed with a surprise interlude?

German :

Das Pop Quiz Ninkasi ist das populärste Quiz der Geo-Kultur!

Die Animation beginnt mit einer donnernden Eröffnung, dann müssen die Teilnehmer 30 Fragen zur Popkultur beantworten, die in zwei Runden mit einer kleinen Überraschungseinlage gestellt werden

Italiano :

Il Ninkasi Pop Quiz è il quiz di geo-cultura che fa pop!

L’evento inizia con un’apertura fragorosa, poi invita i partecipanti a rispondere a 30 domande di cultura pop, poste in 2 round intervallati da un intermezzo a sorpresa?

Espanol :

¡El Ninkasi Pop Quiz es el concurso de geocultura que hace pop!

El evento comienza con una estruendosa apertura, y a continuación invita a los participantes a responder a 30 preguntas sobre cultura pop, formuladas en 2 rondas intercaladas con un interludio sorpresa..

