La fête paysanne rue de la république Knutange

Knutange

La fête paysanne

rue de la république Parc municipal Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La Fête Paysanne revient à Knutange pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Venez profiter d’un marché artisanal et du terroir, d’animations musicales, d’ateliers et d’activités pour toute la famille dans une ambiance chaleureuse et festive. Cette édition met également à l’honneur un concours de tartes réservé aux amateurs ainsi qu’un espace de troc et d’échanges proposé par le Centre Social Arc-en-Ciel. Une belle occasion de découvrir les savoir-faire locaux et de partager un moment gourmand et festif entre petits et grands.Tout public

0 .

rue de la république Parc municipal Knutange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 52 76 animation.knutange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête Paysanne returns to Knutange for a day of conviviality and sharing. Come and enjoy a craft and local produce market, musical entertainment, workshops and activities for all the family in a warm and festive atmosphere. This year?s event also features a pie-making competition for amateurs, and a barter and exchange area organized by the Centre Social Arc-en-Ciel. A great opportunity to discover local know-how and share a gourmet and festive moment with young and old alike.

L’événement La fête paysanne Knutange a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME