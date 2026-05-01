La Fête Pop Radennec Guiclan

Guiclan

La Fête Pop

Radennec Complexe sportif Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Grande fête populaire familiale pour petits et grands.

Dès 14h vieux métiers, marché de créateurs, jeux divers (palets, passe-boules…), animations enfants, confiserie artisanale.

En soirée

– Repas champêtre (rôti de porc et frites, brie, far breton. 12 € hors boissons).

– Concerts avec les groupes Tilleli, Mary-Lou, Mickaël Guerrand et Tennessee Tribute Johnny Hallyday.

Buvettes, crêpes et frites-saucisses, merguez, bar à huitres. .

Radennec Complexe sportif Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 74 08 92 73

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English :

L’événement La Fête Pop Guiclan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX