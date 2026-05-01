La Fête Pop Radennec Guiclan
La Fête Pop Radennec Guiclan samedi 30 mai 2026.
Guiclan
La Fête Pop
Radennec Complexe sportif Guiclan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Grande fête populaire familiale pour petits et grands.
Dès 14h vieux métiers, marché de créateurs, jeux divers (palets, passe-boules…), animations enfants, confiserie artisanale.
En soirée
– Repas champêtre (rôti de porc et frites, brie, far breton. 12 € hors boissons).
– Concerts avec les groupes Tilleli, Mary-Lou, Mickaël Guerrand et Tennessee Tribute Johnny Hallyday.
Buvettes, crêpes et frites-saucisses, merguez, bar à huitres. .
Radennec Complexe sportif Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 74 08 92 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Fête Pop Guiclan a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Guiclan (Finistère)
- Trail de la Penzé trail et marche Guiclan 7 juin 2026