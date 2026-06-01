LA FEU DE SAINT-JEAN La Livinière mardi 23 juin 2026.

La Livinière

LA FEU DE SAINT-JEAN

Au bouloudrome La Livinière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Allumage du feu à la tombée de la nuit

Partage de la grillade et du verre de l’amitié offerts par la Mairie

Allumage du feu à la tombée de la nuit

Partage de la grillade et du verre de l’amitié offerts par la Mairie .

Au bouloudrome La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 46891439693

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English :

Lighting the bonfire at nightfall

Sharing a barbecue and a drink with friends, courtesy of the Town Hall

L’événement LA FEU DE SAINT-JEAN La Livinière a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC