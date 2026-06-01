LA FEU DE SAINT-JEAN La Livinière
LA FEU DE SAINT-JEAN La Livinière mardi 23 juin 2026.
La Livinière
LA FEU DE SAINT-JEAN
Au bouloudrome La Livinière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Allumage du feu à la tombée de la nuit
Partage de la grillade et du verre de l’amitié offerts par la Mairie
Allumage du feu à la tombée de la nuit
Partage de la grillade et du verre de l’amitié offerts par la Mairie .
Au bouloudrome La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 46891439693
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English :
Lighting the bonfire at nightfall
Sharing a barbecue and a drink with friends, courtesy of the Town Hall
L’événement LA FEU DE SAINT-JEAN La Livinière a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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