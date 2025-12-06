La Ficelle de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule
La Ficelle de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 6 décembre 2025.
La Ficelle de Saint-Pourçain
Centre-ville et Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Défilé musical, dégustations, concours, présentation des dessinateurs et révélation de La Ficelle 2025. Un moment festif et gourmand autour du vin et des traditions locales.
Centre-ville et Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 82 udv@vinsaintpourcain.com
English :
Musical parade, tastings, competitions, presentation of the designers and revelation of La Ficelle 2025. A festive, gourmet event based around wine and local traditions.
