La Ficelle de Saint-Pourçain

Centre-ville et Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Défilé musical, dégustations, concours, présentation des dessinateurs et révélation de La Ficelle 2025. Un moment festif et gourmand autour du vin et des traditions locales.

.

Centre-ville et Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 82 udv@vinsaintpourcain.com

English :

Musical parade, tastings, competitions, presentation of the designers and revelation of La Ficelle 2025. A festive, gourmet event based around wine and local traditions.

L’événement La Ficelle de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Val de Sioule