La Fidésienne Salle Saint-Claude Sainte-Foy

La Fidésienne

Salle Saint-Claude Route de Launay Sainte-Foy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 14:30:00

Date(s) :

2026-09-27

3 km pas de ravitaillement. 7 km 1 ravitaillement. 10 km 2 ravitaillements. 15 et 20 km 3 ravitaillements. .

Salle Saint-Claude Route de Launay Sainte-Foy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 68 93 38 c.vernay4@numericable.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fidésienne

L’événement La Fidésienne Sainte-Foy a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)