La Fierté est dans le pré Esplanade de Saint Laurent Saint-Laurent

La fierté est dans le pré revient à Saint Laurent samedi 6 septembre à partir de 17h, sur l’esplanade de Saint Laurent. Une soirée de fête, où bienveillance et inclusion sont les maîtres-mots, des stands informatifs , des concerts, de quoi boire et manger, le programme parfait pour passer une soirée extraordinaire ! .

Esplanade de Saint Laurent Avenue Robert Philippot Saint-Laurent 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 99 37 cdfstlaurent47@gmail.com

