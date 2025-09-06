La Fierté est dans le pré Esplanade de Saint Laurent Saint-Laurent
La Fierté est dans le pré Esplanade de Saint Laurent Saint-Laurent samedi 6 septembre 2025.
La Fierté est dans le pré
Esplanade de Saint Laurent Avenue Robert Philippot Saint-Laurent Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
La fierté est dans le pré revient à Saint Laurent samedi 6 septembre à partir de 17h, sur l’esplanade de Saint Laurent. Une soirée de fête, où bienveillance et inclusion sont les maîtres-mots, des stands informatifs , des concerts, de quoi boire et manger, le programme parfait pour passer une soirée extraordinaire ! .
Esplanade de Saint Laurent Avenue Robert Philippot Saint-Laurent 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 99 37 cdfstlaurent47@gmail.com
English :
German : La Fierté est dans le pré
Italiano :
Espanol :
L’événement La Fierté est dans le pré Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas