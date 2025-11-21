LA FIESTA AU PRISME – VENDREDI – LE PRISME Aurillac
AURILLAC DEVELOPPEMENT PRÉSENTE : LA FIESTA AU PRISME Vendredi 21 Novembre 2025 à partir de 19h Nouveauté au Prisme !! 2 soirées festives les Vendredi 21 et Samedi 22 Novembre 2025.Vous aimez faire la fête ? Ambiance et convivialité seront au programme : La petite Culotte et Chicco et les Gypsies
LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15