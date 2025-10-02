La fiesta créative : Nocturne gratuite Palais des Beaux-Arts de Lille Lille
La fiesta créative : Nocturne gratuite Mercredi 12 novembre, 19h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord
Gratuit
Début : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T22:00:00
Venez vivre une soirée festive dédiée à la créativité et à l’art dans de cadre de Fiesta, 7e édition de lille3000 !
Au programme :
Visite libre de l’exposition ”Une petite histoire de géants : la légende de Lyderic et Phinaert)
Ateliers artistiques ouverts à toutes et tous : dessin, collage, modelage et modèle vivant ! Matériel fourni.
Profitez de cette occasion pour exprimer votre talent ou simplement découvrir des pratiques artistiques avec nos 5 plasticien.ne.s, dans une ambiance conviviale et inspirante.
Libérez votre créativité à La Fiesta Créative ! Une nocturne haute en couleurs au musée : ateliers de gravure, dessin, collage, illustration et modèle vivant vous attendent !