La fiesta créative : Nocturne gratuite Palais des Beaux-Arts de Lille Lille

La fiesta créative : Nocturne gratuite Mercredi 12 novembre, 19h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T22:00:00

Fin : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T22:00:00

Venez vivre une soirée festive dédiée à la créativité et à l’art dans de cadre de Fiesta, 7e édition de lille3000 !

Au programme :

Visite libre de l’exposition ”Une petite histoire de géants : la légende de Lyderic et Phinaert)

Ateliers artistiques ouverts à toutes et tous : dessin, collage, modelage et modèle vivant ! Matériel fourni.

Profitez de cette occasion pour exprimer votre talent ou simplement découvrir des pratiques artistiques avec nos 5 plasticien.ne.s, dans une ambiance conviviale et inspirante.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Libérez votre créativité à La Fiesta Créative ! Une nocturne haute en couleurs au musée : ateliers de gravure, dessin, collage, illustration et modèle vivant vous attendent !