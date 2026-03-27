La fiesta du BO Les abattoirs Billère
La fiesta du BO Les abattoirs Billère mercredi 1 avril 2026.
La fiesta du BO
Les abattoirs Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Une fois par semestre, quand les 3 galeries sont occupées par des expositions, le BO propose une fiesta soirée artistique et festive originale.
Dès 19h
3 expos à voir ou revoir en compagnie des artistes
1 Imagier flottant avec Gaby Bazin
2 La barrière de la langue avec Geörgette Power
3 Cabane(s), un accrochage test des étudiants en 3e année art de l’ÉSAD Pyrénées
De la musique live avec Eddy Crampes et Un jeu aztèque à partager.
Côté restauration, le foodtruck Expérience Sud-Ouest et la Cave du Palais régaleront les papilles du public que nous espérons nombreux ! .
Les abattoirs Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : La fiesta du BO
L’événement La fiesta du BO Billère a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau
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