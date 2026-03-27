La fiesta du BO Les abattoirs Billère

La fiesta du BO

Les abattoirs Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Une fois par semestre, quand les 3 galeries sont occupées par des expositions, le BO propose une fiesta soirée artistique et festive originale.

Dès 19h

3 expos à voir ou revoir en compagnie des artistes

1 Imagier flottant avec Gaby Bazin

2 La barrière de la langue avec Geörgette Power

3 Cabane(s), un accrochage test des étudiants en 3e année art de l’ÉSAD Pyrénées

De la musique live avec Eddy Crampes et Un jeu aztèque à partager.

Côté restauration, le foodtruck Expérience Sud-Ouest et la Cave du Palais régaleront les papilles du public que nous espérons nombreux ! .

Les abattoirs Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : La fiesta du BO

L’événement La fiesta du BO Billère a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau