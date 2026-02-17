La fièvre des années 80, 90, 2000 Ladies night Salle Espélidou Gassin

La fièvre des années 80, 90, 2000 Ladies night

Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin Var

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Mesdames, cette soirée est la vôtre, préparez-vous à remonter le temps. Elle est réservée uniquement aux filles, pour danser chanter et s’amuser comme jamais sur les tubes cultes des années 80, 90, 2000

Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr

English :

Ladies, this night is yours—get ready to travel back in time.

This party is for girls only, to dance, sing and have fun like never before to the cult hits of the 80s, 90s and 2000s.

