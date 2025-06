LA FILEUSE DE VERRE, VISITES PRIVILÈGES – Courniou 1 août 2025 07:00

Hérault

LA FILEUSE DE VERRE, VISITES PRIVILÈGES
Avenue Georges Milhaud
Courniou
Hérault

Date de début : 2025-08-01

Date de fin : 2025-08-01

2025-08-01

2025-08-22

Une nouvelle animation immersive offrant une découverte approfondie de la Grotte de la Fileuse de Verre. En petit groupe, les participants, équipés de casques et de lampes frontales, explorent la grotte dans l’obscurité, à la manière des spéléologues, mais sur un parcours aménagé. Cette expérience unique leur permet d’accéder à des zones moins

fréquentées, voire fermées au public, tout en bénéficiant d’explications détaillées et d’un échange privilégié avec le guide. La visite se clôturera par une dégustation de la cuvée Complexe, vieillie dans la grotte en partenariat avec la Cave de Saint-Chinian.

Participation demandée Précisions lors de l’inscription. .

Avenue Georges Milhaud

Courniou 34220 Hérault Occitanie lafileusedeverre@orange.fr

English :

An immersive activity offering an in-depth discovery of the Grotte de la Fileuse de Verre. In small groups, equipped with helmets and headlamps, participants explore the cave in the dark, like cavers, but on a specially-designed trail. This unique experience gives them access to areas that are less frequented or even closed to the public

closed to the public.

German :

Immersive Animation, die eine gründliche Erkundung der Grotte de la Fileuse de Verre bietet. In kleinen Gruppen erkunden die Teilnehmer mit Helmen und Stirnlampen die Höhle im Dunkeln, wie Höhlenforscher, aber auf einem angelegten Weg. Diese einzigartige Erfahrung ermöglicht es ihnen, in weniger bekannte Bereiche der Höhle vorzudringen

sie können auch in Höhlen vordringen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Italiano :

Un’attività coinvolgente che offre una scoperta approfondita della Grotte de la Fileuse de Verre. In piccoli gruppi, equipaggiati con caschi e lampade frontali, i partecipanti esplorano la grotta al buio, come gli speleologi, ma su un percorso appositamente studiato. Questa esperienza unica permette di accedere a zone poco frequentate o addirittura chiuse al pubblico

chiuso al pubblico.

Espanol :

Una actividad de inmersión que ofrece un descubrimiento en profundidad de la Grotte de la Fileuse de Verre. En pequeños grupos, equipados con cascos y linternas frontales, los participantes exploran la cueva en la oscuridad, del mismo modo que los espeleólogos, pero por un recorrido especialmente diseñado. Esta experiencia única les permite acceder a zonas menos frecuentadas o incluso cerradas al público

cerradas al público.

