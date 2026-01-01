La Filière Voix donne de la voix Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Encadrés par le professeur Aurélien ADHUMEAU, les élèves de la Filière Voix présentent une sélection de pièces travaillées au cours du trimestre. Ce moment musical met en lumière la diversité des répertoires abordés, allant du classique au contemporain, et reflète l’engagement des élèves dans leur parcours artistique.

Encadrés par l’équipe pédagogique, les chanteuses et chanteurs mobilisent pour l’occasion tout ce qui fait la singularité de leur formation : la maîtrise de la technique vocale, l’exigence musicale, mais aussi la présence scénique et le travail collectif. Cette audition reflète l’évolution de chaque élève et témoigne du chemin parcouru, entre écoute, rigueur et créativité.

La Filière Voix met en lumière ses talents lors de l’audition « La Filière Voix donne de la voix ». Une soirée dédiée à la richesse du répertoire vocal et à l’engagement des élèves, qui partageront sur scène un travail artistique exigeant, sensible et enthousiasmant.

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



