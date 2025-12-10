La fille à la valise (La ragazza con la valigia) Espace Noriac Limoges
La fille à la valise (La ragazza con la valigia) Espace Noriac Limoges mardi 6 janvier 2026.
La fille à la valise (La ragazza con la valigia)
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
En hommage à Claudia Cardinale. L’italienne aventurière, libre et ardente, a emporté nos cœurs de film en film, près de 150, toujours avec le rayonnement de la joie et de l’audace.
Film de Valerio Zurlini (1961). Avec Claudia Cardinale, Gian Maria Volonté, Romolo Valli, Jacques Perrin, Luciana Angiolillo…
La belle Aida, chanteuse de night-club aspirant à la gloire, se laisse embobiner par Marcello qui se fait passer pour un impresario puis la plaque. Pour s’en débarrasser définitivement, il envoie son très jeune frère, Lorenzo, en mission auprès d’elle. Le garçon est subjugué…
Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri. .
