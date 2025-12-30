LA FILLE D’IPANEMA THEATRE DE LA HUCHETTE Paris

LA FILLE D’IPANEMA Début : 2026-01-27 à 21:00. Tarif : – euros.

De et avec Suzanne LEGRANDAccompagnée de Arthur GUEYFFIER et Philippe CORTEZMise en scène : Justine HEYNEMANNMardi, Jeudi, vendredi, samedi à 21hÀ partir du 21 novembre 2025A 19 ans, Suzanne part au Brésil rencontrer son père pour la première fois. De lui, elle ne connaît que l’album de Bossa Nova qu’il avait offert à sa mère avant sa naissance. Un voyage initiatique sur des airs de Samba qui lui permettra de recoller les pièces d’un puzzle familial haut en couleurs, entre rire, larmes et saudade… Tudo bem !

THEATRE DE LA HUCHETTE Rue de la Huchette 75005 Paris 75