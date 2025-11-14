LA FILLE DU 7 EME conservatoire LEO DELIBES CLICHY
LA FILLE DU 7 EME conservatoire LEO DELIBES CLICHY vendredi 14 novembre 2025.
Après plusieurs années de
succès avec ses one woman show, Nadia Roz est de retour au théâtre dans un
seule en scène étonnant et généreux !
Il était une fois la Fille du 7ème, enfin… si elle arrive
à monter.
Dès le rez-de-chaussée, vous ferez la connaissance de
ses voisins et voisines tour à tour bavards, gâteux, collants, drôles,
déprimés, exaltés…
Mais que se passe-t-il au 7e étage ?
C’est ce voyage que Nadia Roz vous propose.
Un conte urbain où l’humanité prend toute sa place.
Une histoire intime où la solidarité prime sur le
chacun pour soi.
Une fable singulière dans laquelle un simple digicode
ouvre les portes d’un monde pas toujours enchanté mais résolument humain.
NADIA ROZ seul en scène.
Le vendredi 14 novembre 2025
de 20h30 à 22h15
payant Tout public.
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1597/18-la-fille-du-7eme-nadia-roz.htm reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr