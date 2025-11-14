LA FILLE DU 7 EME conservatoire LEO DELIBES CLICHY

Après plusieurs années de

succès avec ses one woman show, Nadia Roz est de retour au théâtre dans un

seule en scène étonnant et généreux !

Il était une fois la Fille du 7ème, enfin… si elle arrive

à monter.

Dès le rez-de-chaussée, vous ferez la connaissance de

ses voisins et voisines tour à tour bavards, gâteux, collants, drôles,

déprimés, exaltés…

Mais que se passe-t-il au 7e étage ?

C’est ce voyage que Nadia Roz vous propose.

Un conte urbain où l’humanité prend toute sa place.

Une histoire intime où la solidarité prime sur le

chacun pour soi.

Une fable singulière dans laquelle un simple digicode

ouvre les portes d’un monde pas toujours enchanté mais résolument humain.

LA FILLE DU 7E.

NADIA ROZ seul en scène.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h30 à 22h15

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1597/18-la-fille-du-7eme-nadia-roz.htm reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr