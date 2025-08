La fille du canal, cocktail swing RELAIS DU BAC Indre

La fille du canal, cocktail swing RELAIS DU BAC Indre vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 20:00 – 22:00

Gratuit : non

La Fille du Canal, distille un Jazz mélodique et festif sur les scènes des festivals, des cafés concerts et des soirées privées.Du jazz manouche, de la bossa-nova aux rythmes endiablés de la rumba, un programme varié de standards et de compositions.Vidéo

RELAIS DU BAC Indre 44610