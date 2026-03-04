La Fille du Diable, Chez Alain et Marie-France, Gratentour

La Fille du Diable Dimanche 22 mars, 18h30 Chez Alain et Marie-France Haute-Garonne

Entre 8 et 15€

Début : 2026-03-22T18:30:00+01:00 – 2026-03-22T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00+01:00 – 2026-03-22T19:30:00+01:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Spectacle à domicile, 15 places disponibles

> Réservation à l’adresse cloche-pied@wanadoo.fr <

Adresse communiquée à la réservation.

Message des hôtes :

La culture est en danger, les artistes professionnels ont de plus en plus de difficultés à se produire dans les lieux publics (Théâtres, médiathèques, salles de spectacles, lieux culturels, écoles, etc…). Les budgets se resserrent voire disparaissent…

Les spectacles en appartements, chez l’habitant, se sont développés et donnent ainsi l’opportunité aux artistes de se produire et de pouvoir vivre de leurs créations.

Votre participation financière (entre 8€ et 15€ par personne) est nécessaire et contribue à ce que le spectacle reste vivant !

Chez Alain et Marie-France Gratentour Gratentour 31150 Haute-Garonne Occitanie

Spectacle de contes traditionnels contes traditionnels conte merveilleux

Suzon Mouilleau