La Fille du Diable, Chez l’habitant, Salles-Courbatiès

La Fille du Diable Jeudi 30 avril, 19h30 Chez l’habitant Aveyron

au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Spectacle chez l’habitant, me contacter pour réserver et obtenir l’adresse exacte

Chez l’habitant 12 260 Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « suzonmouilleau@conteuse.pro »}]

Spectacle de contes traditionnels contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau