La Fille du Marchand de Sable

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Plongez dans la féérie du nouveau spectacle La Fille du Marchand de Sable, créé par Olivia Candeloro.

Plongez dans un spectacle sur glace exceptionnel, réunissant plus de 30 artistes pour un tourbillon d’acrobaties spectaculaires et de décors somptueux. 30 .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 patinoire.bourges@ville-bourges.fr

English :

Immerse yourself in the enchantment of Olivia Candeloro’s new show, La Fille du Marchand de Sable.

German :

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt der neuen Show: La Fille du Marchand de Sable (Die Tochter des Sandmanns), die von Olivia Candeloro kreiert wurde.

Italiano :

Immergetevi nell’incanto del nuovo spettacolo: La Fille du Marchand de Sable (La figlia dell’uomo della sabbia), creato da Olivia Candeloro.

Espanol :

Sumérjase en el encanto del nuevo espectáculo: La Fille du Marchand de Sable (La hija del hombre de arena), creado por Olivia Candeloro.

L’événement La Fille du Marchand de Sable Bourges a été mis à jour le 2025-11-09 par OT BOURGES