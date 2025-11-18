La Fille Du Père Noël Médiathèque du Val de Blaise Wassy
La Fille Du Père Noël Mercredi 17 décembre, 14h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T14:30:00 – 2025-12-17T15:30:00
Jessica, apprentie magicienne et fille du Père Noël, veut prendre sa place pour la tournée du 24 décembre. Son père lui lance un défi : si elle s’applique et réussit de beaux tours de magie, elle pourra l’accompagner. Mais, Jessica va révéler aux enfants quelques secrets bien gardés du Père Noël… Vont-ils réussir à les garder pour eux ou tout lui avouer ? Sans doute, mais pas sûr que son ami, le lutin Sucre d’Orge, soit aussi discret !
Un spectacle interactif mêlant magie et bien d’autres surprises !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Magie et ventriloquie spectacle noël