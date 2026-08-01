La fille du Puisatier Place du Château Peynier
dimanche 30 août 2026 · Place du Château · Peynier
Informations pratiques
Peynier
La fille du Puisatier
Dimanche 30 août 2026 à partir de 18h. Place du Château Château de Peynier Peynier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Une soirée théâtrale avec au programme La Fille du Puisatier , oeuvre intemporelle de Marcel Pagnol
Soirée organisée par la ville de Peynier et la compagnie Les Trois Coups Castellans . Rendez-vous dans la cour du château de Peynier… .
Place du Château Château de Peynier Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 92 31 94 lestroiscoupscastellans@gmail.com
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English :
A night at the theater featuring La Fille du Puisatier, a timeless work by Marcel Pagnol
L’événement La fille du Puisatier Peynier a été mis à jour le 2026-08-21 par Provence Tourisme