La fille du Puisatier Place du Château Peynier

Informations pratiques

Peynier

La fille du Puisatier

Dimanche 30 août 2026 à partir de 18h. Place du Château Château de Peynier Peynier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Une soirée théâtrale avec au programme La Fille du Puisatier , oeuvre intemporelle de Marcel Pagnol

Soirée organisée par la ville de Peynier et la compagnie Les Trois Coups Castellans . Rendez-vous dans la cour du château de Peynier… .

Place du Château Château de Peynier Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 92 31 94 lestroiscoupscastellans@gmail.com

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English :

A night at the theater featuring La Fille du Puisatier, a timeless work by Marcel Pagnol

L’événement La fille du Puisatier Peynier a été mis à jour le 2026-08-21 par Provence Tourisme