La fille du puisatier Salle de l’Auzelou Tulle

La fille du puisatier

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Rotary Club de Tulle vous proposera, en 2026, une représentation exceptionnelle de “La Fille du Puisatier” de Marcel Pagnol Venez profiter d’un moment chaleureux et plein d’émotion avec cette pièce emblématique jouée par une troupe talentueuse.

Les bénéfices de la soirée iront au développement de nouvelles activités sportives pour les personnes en situation de handicap sur le département de la Corrèze

Billetterie en ligne ici https://www.billetweb.fr/la-fille-du-puisatier .

Salle de l’Auzelou Avenue du Lieutenant-Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 19 99 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fille du puisatier

L’événement La fille du puisatier Tulle a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze