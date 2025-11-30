La Fille Mal Gardée Loft Cinémas Châtellerault

La Fille Mal Gardée

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain, le fils du riche propriétaire Thomas. Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

