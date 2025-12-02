La Fille mal gardée (The Royal Ballet) Cinés Palace Épinal

La Fille mal gardée (The Royal Ballet) Mardi 2 décembre, 19h15 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T19:15:00 – 2025-12-02T22:45:00

Fin : 2025-12-02T19:15:00 – 2025-12-02T22:45:00

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=Q4ICF »}]

L’opéra au cinéma – Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain,… Cinés Palace La Fille mal gardée (The Royal Ballet)