La fin de chantier de l’église abbatiale de Montierneuf Église Saint Jean de Montierneuf Poitiers

La fin de chantier de l’église abbatiale de Montierneuf Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint Jean de Montierneuf Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Tout au long de l’après-midi, le public est invité à rencontrer des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de restauration de l’église Saint-Jean de Montierneuf, et à découvrir par la pratique les métiers et les savoir-faire.

En présence de la société Dagand Atlantique et des ateliers Verre Jade.

Église Saint Jean de Montierneuf Place Montierneuf, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 23 16 07 07 L’église Saint-Jean-de-Montierneuf est une ancienne abbaye bénédictine. Malgré son chœur gothique, elle est de base romane. Consacrée en 1096, elle est la plus ancienne abbaye de Poitiers. Venir à pied (15 minutes du centre ville), arrêt de bus Jardin des plantes, accès PMR.

© Philippe Gindre