La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire

Abbeville Somme

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-18

2026-01-15

À travers un programme riche et varié, ce festival vise à honorer la mémoire des victimes, mais aussi à mieux comprendre les mécanismes ayant conduit à une telle tragédie, afin de transmettre ces enseignements essentiels aux générations futures. Tout au long de cette manifestation, vous pourrez assister à des conférences animées par des historiens, des auteurs et des réalisateurs engagés sur ces questions de mémoire et d’histoire. Des expositions, un cycle de projections cinématographiques, ainsi qu’ un salon du livre en présence d’ auteurs vous seront également proposés. Des ateliers pédagogiques à destination des plus jeunes viendront compléter ce dispositif pour éveiller leur curiosité, leur sens critique, et leur engagement citoyen. L’ organisation de ce festival s ’inscrit dans une démarche forte et porteuse de sens pour notre ville et ses habitants

Préserver la mémoire et l’histoire En mettant en lumière la Shoah et l’ univers concentrationnaire, nous affirmons notre volonté de transmettre cette mémoire collective, en rappelant que l’ oubli est toujours le terreau du recommencement.

Favoriser le dialogue et la réflexion Ce festival est un moment de partage, d’échange, de questionnement. Il permet à chacun, quels que soient son âge ou son parcours, de mieux comprendre une page tragique de l’histoire et d’ en tirer des leçons pour aujourd’hui.

Sensibiliser et éduquer En luttant contre toutes les formes de haine, de racisme et de

discrimination, nous rappelons l’importance de la tolérance, du respect des différences et du vivre ensemble.

Valoriser la culture locale Par son rayonnement, ce festival contribue au dynamisme culturel de notre territoire, en valorisant les talents locaux et en attirant un public venu d’

ailleurs.

Créer du lien et de l’ attractivité Ce rendez-vous culturel, qui pourrait devenir annuel ou s’inscrire dans une série d’éditions thématiques, a également vocation à fédérer, à renforcer le sentiment d’appartenance, et à faire d’Abbeville une ville de mémoire vivante et de culture engagée.

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France france40mareuilcaubert@gmail.com

English :

Through a rich and varied program, this festival aims to honor the memory of the victims, but also to better understand the mechanisms that led to such a tragedy, in order to pass on these essential lessons to future generations. Throughout the event, you’ll be able to attend conferences led by historians, authors and filmmakers committed to the issues of memory and history. Exhibitions, a series of film screenings and a book fair with authors will also be on offer. Educational workshops for the very young will round off the program, to awaken their curiosity, critical sense and civic commitment. The organization of this festival is part of a strong and meaningful approach for our town and its inhabitants:

Preserving memory and history: By highlighting the Shoah and the concentration camp world, we are affirming our desire to pass on this collective memory, reminding us that forgetting is always the breeding ground for starting again.

Encouraging dialogue and reflection: This festival is a time for sharing, exchanging and questioning. It enables everyone, whatever their age or background, to better understand a tragic page in history and draw lessons for today.

Raising awareness and educating: By combating all forms of hatred, racism and discrimination

discrimination, we remind people of the importance of tolerance, respect for differences and living together.

Promote local culture: Through its outreach, this festival contributes to the cultural dynamism of our region, showcasing local talent and attracting audiences from far and wide

from elsewhere.

Creating links and attractiveness: This cultural event, which could become an annual event or part of a series of themed editions, also aims to federate, strengthen the sense of belonging, and make Abbeville a town of living memory and committed culture.

German :

Mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm will das Festival die Erinnerung an die Opfer ehren, aber auch die Mechanismen, die zu einer solchen Tragödie geführt haben, besser verstehen, um diese wichtigen Lehren an künftige Generationen weiterzugeben. Während der gesamten Veranstaltung können Sie an Vorträgen von Historikern, Autoren und Regisseuren teilnehmen, die sich für die Themen Erinnerung und Geschichte engagieren. Darüber hinaus werden Ausstellungen, Filmvorführungen und eine Buchmesse mit Autoren angeboten. Pädagogische Workshops für die Jüngsten werden das Programm ergänzen, um ihre Neugier, ihren kritischen Sinn und ihr bürgerschaftliches Engagement zu wecken. Die Organisation dieses Festivals ist Teil eines starken und sinnvollen Konzepts für unsere Stadt und ihre Einwohner:

Die Erinnerung und die Geschichte bewahren: Indem wir den Holocaust und die Welt der Konzentrationslager beleuchten, bekräftigen wir unseren Willen, dieses kollektive Gedächtnis weiterzugeben und daran zu erinnern, dass Vergessen immer der Nährboden für Neuanfänge ist.

Dialog und Reflexion fördern: Dieses Festival ist ein Moment des Teilens, des Austauschs und des Hinterfragens. Es ermöglicht jedem, unabhängig von Alter und Hintergrund, eine tragische Seite der Geschichte besser zu verstehen und daraus Lehren für die Gegenwart zu ziehen.

Sensibilisieren und erziehen: Indem wir alle Formen von Hass, Rassismus und Diskriminierung bekämpfen, wollen wir die Menschen sensibilisieren und erziehen

diskriminierung zu bekämpfen, erinnern wir an die Bedeutung von Toleranz, Respekt für Unterschiede und Zusammenleben.

Aufwertung der lokalen Kultur: Durch seine Ausstrahlung trägt dieses Festival zur kulturellen Dynamik unserer Region bei, indem es die lokalen Talente aufwertet und ein Publikum aus anderen Ländern anzieht

das Festival ist auch für das Publikum aus anderen Ländern interessant.

Verbindung und Attraktivität schaffen: Dieses kulturelle Ereignis, das jährlich stattfinden oder Teil einer Reihe von thematischen Ausgaben sein könnte, hat auch die Aufgabe, Menschen zusammenzuführen, das Gefühl der Zugehörigkeit zu stärken und Abbeville zu einer Stadt der lebendigen Erinnerung und der engagierten Kultur zu machen.

Italiano :

Attraverso un programma ricco e variegato, il festival si propone di onorare la memoria delle vittime, ma anche di comprendere meglio i meccanismi che hanno portato a una simile tragedia, al fine di trasmettere questi insegnamenti essenziali alle generazioni future. Per tutta la durata del festival sarà possibile assistere a conferenze di storici, autori e registi impegnati sui temi della memoria e della storia. Ci saranno anche mostre, una serie di proiezioni di film e una fiera del libro con autori. Laboratori didattici per i più piccoli completeranno il programma per risvegliare la loro curiosità, il pensiero critico e l’impegno civico. L’organizzazione di questo festival fa parte di un approccio forte e significativo per la nostra città e i suoi abitanti:

Preservare la memoria e la storia: facendo luce sulla Shoah e sul mondo dei campi di concentramento, affermiamo la nostra volontà di tramandare questa memoria collettiva, ricordando che l’oblio è sempre il terreno fertile per ricominciare.

Incoraggiare il dialogo e la riflessione: questo festival è un momento di condivisione, scambio e interrogazione. Permette a tutti, indipendentemente dall’età e dalla provenienza, di comprendere meglio una pagina tragica della storia e di trarne insegnamenti per il presente.

Sensibilizzare ed educare: combattendo tutte le forme di odio, razzismo e discriminazione, noi siamo

discriminazione, ricordiamo alle persone l’importanza della tolleranza, del rispetto delle differenze e della convivenza.

Promuovere la cultura locale: attraverso la sua influenza, questo festival contribuisce alla vitalità culturale della nostra regione, mettendo in mostra i talenti locali e attirando pubblico da lontano

da altrove.

Creare legami e attrarre visitatori: questo evento culturale, che potrebbe diventare un appuntamento annuale o parte di una serie di edizioni a tema, ha anche lo scopo di riunire le persone, rafforzare il senso di appartenenza e fare di Abbeville una città dalla memoria viva e dalla cultura impegnata.

Espanol :

A través de un programa rico y variado, este festival pretende honrar la memoria de las víctimas, pero también comprender mejor los mecanismos que condujeron a semejante tragedia, con el fin de transmitir estas lecciones esenciales a las generaciones futuras. A lo largo del festival, podrá asistir a conferencias de historiadores, autores y cineastas comprometidos con las cuestiones de la memoria y la historia. También habrá exposiciones, un ciclo de proyecciones cinematográficas y una feria del libro con autores. Talleres educativos para los más pequeños completarán el programa para despertar su curiosidad, pensamiento crítico y compromiso cívico. La organización de este festival forma parte de un planteamiento sólido y significativo para nuestra ciudad y sus habitantes:

Preservar la memoria y la historia: arrojando luz sobre la Shoah y el mundo de los campos de concentración, afirmamos nuestra voluntad de transmitir esta memoria colectiva, recordando que el olvido es siempre el caldo de cultivo para volver a empezar.

Fomentar el diálogo y la reflexión: este festival es un momento para compartir, intercambiar y cuestionar. Permite a todo el mundo, sea cual sea su edad o procedencia, comprender mejor una página trágica de la historia y extraer enseñanzas para el presente.

Sensibilizar y educar: Al luchar contra todas las formas de odio, racismo y

discriminación, recordamos a la gente la importancia de la tolerancia, el respeto a las diferencias y la convivencia.

Promover la cultura local: A través de su influencia, este festival contribuye a la vitalidad cultural de nuestra región, mostrando el talento local y atrayendo a público de todas partes

de otros lugares.

Crear vínculos y atraer visitantes: Este acontecimiento cultural, que podría convertirse en un evento anual o formar parte de una serie de ediciones temáticas, también está pensado para unir a la gente, reforzar el sentimiento de pertenencia y hacer de Abbeville una ciudad de memoria viva y cultura comprometida.

