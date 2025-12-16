La fin de la Shoah. Survivre, témoigner, juger Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées (américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes.

L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour éclairer le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2025-2026.

Ours de l’exposition () Commissariat scientifique : Olivier Lalieu, responsable aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du Mémorial de la Shoah, et Hubert Strouk, responsable du service pédagogique et coordinateur régional du Mémorial de la Shoah. Coordination : Élise Arnaud, chargée des expositions itinérantes du Mémorial de la Shoah, et Sophie Nagiscarde, responsable du service Activités culturelles du Mémorial de la Shoah. Textes de l’exposition : Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah, Olivier Lalieu, Henry Rousso, historien et directeur de recherche au CNRS, et Hubert Strouk. Design graphique : Gabrielle Pauty.

Cartographie : Baptiste Rinato, Emmanuel Labard, Nicolas Marchand et Emmanuel Besse.

Impression : Roll–up Corner.

Exposition proposée sous la forme de kakemonos.

Du lundi 16 février 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-16T01:00:00+01:00

fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial