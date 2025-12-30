LA FIN DU COURAGE THEATRE DE L’ATELIER Paris

LA FIN DU COURAGE Début : 2026-02-11 à 21:00. Tarif : – euros.

LA FIN DU COURAGEAu travers de quatre actes, quatre situations, deux femmes se rencontrent, se jaugent, s’interpellent sur leurs manquements, leurs failles, leurs volontés de continuer coûte que coûte, leur misanthropie humaniste. Deux personnages, deux idéaux-types se confrontent : l’auteure et la journaliste.Deux manières de négocier avec le monde et leurs désirs propres. Deux manières de faire œuvre. Comment ce qui semble opposé au départ se révèle proche et familier ? Comment deux êtres qui sont touchés par le découragement reprennent courage ensemble ?La Fin du courage, est pièce librement inspirée de l’essai éponyme de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. C’est une diversité de voix et de regards, reflétant l’idée chère de cette essayiste selon laquelle le courage s’élabore dans la pluralité. Un dialogue vivant, profond et empreint d’humour et d’autodérision, qui interroge avec acuité ce que signifie « tenir » dans un monde en tension.Sur scène, six duos d’interprètes se relaieront pour incarner les deux personnages – l’auteure/philosophe et une journaliste – au plus près des mots. En interrogeant la place du courage dans nos sociétés contemporaines, Cynthia Fleury y développe une pensée à la fois ancrée dans les réalités individuelles et soucieuse des enjeux collectifs. Très tôt, la nécessité de prolonger cette réflexion par une forme scénique, une fable philosophique, s’est imposée.CALENDRIER DES DUOS : 6 duos de comédiennesISABELLE ADJANI et LAURE CALAMYDu 17 janvier au 25 janvier 2026EMMANUELLE BÉART et SARAH SUCODu 28 janvier au 1er février 2026EMMANUELLE BÉART et SOPHIE GUILLEMINDu 3 au 8 février 2026ISABELLE CARRÉ et SOPHIE GUILLEMINDu 11 février au 22 février 2026LUBNA AZABAL et SOPHIE GUILLEMINDu 25 au 27 février 2026Exceptionnelle : Samedi 7 mars à 15h et à 19hLUBNA AZABAL et ROSA BURSZTEINDu 28 février au 8 mars 2026

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75