La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26) Romans-sur-Isère
La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26) Romans-sur-Isère vendredi 6 février 2026.
La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26)
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
+ adhésion 3€min
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Le collectif Vrac se lance à l’abordage des textes de Sébastien Joanniez, auteur prolifique et touche à tout (romans, théâtre, poésie, jeunesse…).
.
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vrac collective sets out to tackle the texts of Sébastien Joanniez, a prolific and versatile author (novels, theater, poetry, youth…).
L’événement La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme