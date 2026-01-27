La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26)

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

+ adhésion 3€min

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Le collectif Vrac se lance à l’abordage des textes de Sébastien Joanniez, auteur prolifique et touche à tout (romans, théâtre, poésie, jeunesse…).

.

Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

English :

The Vrac collective sets out to tackle the texts of Sébastien Joanniez, a prolific and versatile author (novels, theater, poetry, youth…).

L’événement La fin du monde en mieux Collectif Vrac (26) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme