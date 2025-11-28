La Final Big Party Centre chorégraphique national de Caen Caen

La Final Big Party

Centre chorégraphique national de Caen 13 rue du Carel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-29 02:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Avant de laisser le ccn entre de bonnes mains, Alban Richard célèbre dix ans d’engagement avec une dernière Big Party, moment phare de l’automne caennais où danse et musique réunissent artistes, équipe et public.

Joie et émotion sont toujours les moteurs de notre Big Party mais cette année, les cœurs battront un peu plus fort pour cet ultime rendez-vous. À l’extérieur, c’est tout un village qui vous attend avec animations, bar et foodtrucks. Mais c’est à l’intérieur qu’on s’échappe, dans les studios relookés par le plasticien Nicolas Maalouly, sur le thème du voyage, celui que l’on peut faire sans quitter son territoire, guidé par la puissance de l’imagination et du collectif.

Embarquement dès 21h avec un flashmob actionné par les chorégraphes Max Fossati et Mélanie Giffard, qui mettront immédiatement la foule en mouvement en reproduisant la chorégraphie réalisée pour notre création habitants DANCE DANCE DANCE.

Puis décollage avec deux sets assurés par Anaco DJ parisienne originaire de Bilbao, qui mixe techno, UK bass et influences percussives et le duo Kabylie Minogue et ses tissages entre rythmes orientaux et énergie de la trance.

Prenez garde à l’ouverture des portes, attention au départ ! .

English : La Final Big Party

Before leaving the ccn in good hands, Alban Richard celebrates ten years of commitment with a final Big Party, a highlight of Caen?s autumn season, where dance and music bring together artists, staff and audience.

German : La Final Big Party

Bevor er das ccn in gute Hände übergibt, feiert Alban Richard sein zehnjähriges Engagement mit einer letzten Big Party, einem Höhepunkt des Herbstes in Caen, bei dem Tanz und Musik Künstler, Team und Publikum zusammenbringen.

Italiano :

Prima di lasciare il ccn in mani sicure, Alban Richard festeggia dieci anni di impegno con un Big Party finale, un evento clou dell’autunno a Caen in cui la danza e la musica riuniscono artisti, personale e pubblico.

Espanol :

Antes de dejar el ccn en buenas manos, Alban Richard celebra diez años de compromiso con una última Gran Fiesta, momento culminante del otoño en Caen, donde la danza y la música reúnen a artistas, personal y público.

