La Finale du Tremplin des Jeunes Talents Le Grand Point Virgule Paris

Le Tremplin du Printemps du Rire !

L’immanquable soirée pour les amateur·ices d’humour !

Tous les ans des humoristes des 4 coins de la francophonie postulent pour rejoindre le Printemps du Rire. C’est 250 candidatures qui se départagent pour faire partie des 12 pré-sélectionné·es pour la Grande Finale à Paris au Grand Point Virgule !

Les 6 lauréats gagneront leur place au Printemps du rire 2026, avec au programme : 1 Masterclass, 2 Galas et 1 tournée en Haute-Garonne.

Le grand gagnant de la soirée, aura la chance de jouer au Zénith de Toulouse pour La Nuit du Printemps 2027, en compagnie d’artistes renommés !

Venez découvrir l’humour de demain en avant-première !

Qui succédera à Paul Mirabel, Lou Trotignon, Farah, Tom Baldetti, Tahnee, Gérémy Crédeville, La Bajon… ? Vous le saurez le 18 novembre, au Grand Point Virgule !

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h30 à 22h00

payant

Public jeunes et adultes.

Le Grand Point Virgule 8 bis Rue de l’Arrivée 75015 Paris

https://leprintempsdurire.com/ +33630295019 contact@leprintempsdurire.com https://www.facebook.com/leprintempsdurire/ https://www.facebook.com/leprintempsdurire/