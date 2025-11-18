La Finale du Tremplin des Jeunes Talents Le Grand Point Virgule Paris
La Finale du Tremplin des Jeunes Talents Le Grand Point Virgule Paris mardi 18 novembre 2025.
Le Tremplin du Printemps du Rire !
L’immanquable soirée pour les amateur·ices d’humour !
Tous les ans des humoristes des 4 coins de la francophonie postulent pour rejoindre le Printemps du Rire. C’est 250 candidatures qui se départagent pour faire partie des 12 pré-sélectionné·es pour la Grande Finale à Paris au Grand Point Virgule !
Les 6 lauréats gagneront leur place au Printemps du rire 2026, avec au programme : 1 Masterclass, 2 Galas et 1 tournée en Haute-Garonne.
Le grand gagnant de la soirée, aura la chance de jouer au Zénith de Toulouse pour La Nuit du Printemps 2027, en compagnie d’artistes renommés !
Venez découvrir l’humour de demain en avant-première !
Qui succédera à Paul Mirabel, Lou Trotignon, Farah, Tom Baldetti, Tahnee, Gérémy Crédeville, La Bajon… ? Vous le saurez le 18 novembre, au Grand Point Virgule !
Le mardi 18 novembre 2025
de 19h30 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes.
Le Grand Point Virgule 8 bis Rue de l’Arrivée 75015 Paris
https://leprintempsdurire.com/ +33630295019 contact@leprintempsdurire.com https://www.facebook.com/leprintempsdurire/ https://www.facebook.com/leprintempsdurire/