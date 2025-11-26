La finance lave plus vert (festival solidarités) Village des solutions Morlaix

La finance lave plus vert (festival solidarités)

Village des solutions 39 Lieu-dit Bellevue de la Madeleine Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Devant l’urgence climatique, la finance dite verte multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante dans les rouages d’un système cynique.

AFPA, Village des solutions, 39 Bellevue de la Madeleine, Morlaix Gratuit.

Organisé par les Cigales. .

Village des solutions 39 Lieu-dit Bellevue de la Madeleine Morlaix 29600 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La finance lave plus vert (festival solidarités) Morlaix a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BAIE DE MORLAIX