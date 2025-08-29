La Fine Equipe Villentrois-Faverolles-en-Berry

Une grande comédie rurale, hilarante et explosive de plein air !!!Familles

Juillet 1944 Le hameau de Bellevue, sympathique petite bourgade du cœur de la France, abrite, depuis le début de la guerre, une bande de résistants, pleine de bonne volonté mais bien trop désorganisée pour être efficace… Cette Fine Equipe a néanmoins pour délicate mission de faire sauter un pont, afin de ralentir les colonnes allemandes qui se dirigent vers la Normandie, suite au débarquement allié. Le jour J approche… lorsque surgissent à Bellevue, trois aristocrates égarés, fuyant Paris. L’arrivée de ces parisiens, va-t-elle bouleverser les plans de notre Fine Equipe ? Quoi qu’il en soit, il faut agir vite, les allemands sont dans la place… Possibilité de dîner sur place. Repas animé avant le spectacle à 19h. .

Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 10 83 contact@cameleonproduction.fr

English :

Great outdoor burlesque show New creation. A great rural comedy, hilarious and explosive!!!

German :

Großes Burlesque-Spektakel unter freiem Himmel Neukreation. Eine große ländliche Komödie, urkomisch und explosiv!!!

Italiano :

Grande spettacolo di burlesque all’aperto Nuova creazione. Una grande commedia rurale, esilarante ed esplosiva!

Espanol :

Gran espectáculo de burlesque al aire libre Nueva creación. ¡Una gran comedia rural, divertidísima y explosiva!

