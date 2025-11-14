La FIV du samedi soir

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

​Ils se marièrent et eurent beaucoup…

bah non justement, pas toujours ! lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…

Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches !

La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, pour briser les tabous ! .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La FIV du samedi soir Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais