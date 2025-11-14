La FIV du samedi soir Cholet
La FIV du samedi soir Cholet vendredi 14 novembre 2025.
La FIV du samedi soir
81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-15
Ils se marièrent et eurent beaucoup…
bah non justement, pas toujours ! lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…
Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches !
La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, pour briser les tabous ! .
81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La FIV du samedi soir Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais