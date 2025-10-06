LA FIV DU SAMEDI SOIR – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LA FIV DU SAMEDI SOIR Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Ils se marièrent et eurent beaucoup… bah non justement, pas toujours ! La FIV du samedi soir de Olivier Guéry, Pascal Lévêque & François Rousseau La parentalité est parfois semée d’embuches. Embarquez dans une exploration hilarante de la procréation avec La F.I.V. du samedi soir . Une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, pour briser les tabous !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82