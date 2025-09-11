La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Début : 2025-09-11 21:00:00

fin : 2025-09-12 22:15:00

2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13

Ils se marièrent et eurent beaucoup…

Bah non justement, pas toujours ! lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…

Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches !

La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, pour briser les tabous !

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

