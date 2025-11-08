La Flamme de l’Armagnac Domaine de Bilé Bassoues
La Flamme de l’Armagnac Domaine de Bilé Bassoues samedi 8 novembre 2025.
La Flamme de l’Armagnac
Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-11 19:00:00
2025-11-08
Journées portes ouvertes distillation
Il y a 52 ans, coulait la première eau de vie de Bilé
Venez découvrir la distillation armagnacaise dans un cadre convivial au Domaine de Bilé !
L’alambic commencera à couler en début d’après-midi le samedi 8 Novembre et terminera de distiller le mardi 11 Novembre au déjeuner.
Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 19h pour comprendre cette période phare de l’année mais aussi les étapes suivantes à suivre pour produire un armagnac réussi.
Au programme tous les jours
découverte de la Distillation
visites guidées du domaine et dégustations gratuites de l’eau de vie, de nos Flocs de Gascogne, Vins Côtes de Gascogne et Armagnacs millésimés.
expositions photographies de Jean-Pierre Jeanne, totems de Serge Seguin, céramiques de Sophie Destours et de Véronica Newman.
boutique de produits du terroir & Épicerie fine.
randonnée en autonomie entre vignes, lacs et forêts pour tout public
◾ Samedi 8 novembre à partir de 18h30
Apéritif et repas gourmand avec la participation de Monsieur Greg, homme-orchestre.
Message de la plus haute importance de la part de Monsieur Greg qui vous réserve une petite surprise HAUT BLANC EXIGÉ !
Soirée REPAS CONCERT tout compris 48€/pers.
Menu (vins compris)
Apéritif avec amuses-bouches
Velouté de butternut, citrouille et patate douce
Pâté en croute pintade et foie-gras accompagnés de salade et de tomates
*TROU GASCON à l’alambic*
Tournedos de Volaille au Floc de Gascogne accompagné du gratin d’Atto et d’une garniture de légumes
Saint-Honoré revisité
Café
Brûlot de Didier
Menu enfant 15€ par enfant de moins de 12 ans tout compris
Velouté de butternut, citrouille et patate douce
Charcuterie
Aiguillettes de poulets pané & garniture de légumes
Glace
Réservation obligatoire avant le lundi 3 novembre (places limitées)
◾ Dimanche 9 novembre à partir de 12h
Accord Mets & Vins du chef Thibault Lagoutte, Auberge La Baquère.
Tarif tout compris 36€/pers. 15€ par enfant de moins de 12 ans (places limitées)
Menu (vins compris)
Assortiment de 3 canapés
Velouté de potimarron, châtaignes et croutons à l’ail
Échine de porc braisée au miel et épices douces accompagnée de légumes de saison
Verrine de crème citron, crumble et meringue
Café
Brûlot de Didier
Sur réservation avant le jeudi 6 novembre
◾ Lundi 10 novembre
De 9h à 19h découverte de la distillation & visites guidées suivies de dégustations gratuites de nos produits
À 20h30 soirée théâtre avec la troupe de théâtre de Saint-Michel. Au programme deux comédies pour une soirée rires garantis
Faut prendre la vie du bon côté Jérôme Dubois
Un lit pour six David-Olivier Défarges
Lors de l’entracte entre les deux pièces nous partagerons un moment au pied de l’alambic.
Tarif unique 8€ par personne
Possibilité de découvrir à proximité la Bastide de Bassoues, nos collègues producteurs et restaurateurs !
Ouvert à tout public, tous les jours (sur réservation pour les groupes)
Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 13 08 25 91 contact@domaine-de-bile.com
English :
Distillation open days
52 years ago, the first Bilé brandy was distilled
Come and discover Armagnac distillation in a friendly setting at Domaine de Bilé!
The still will start running in the early afternoon of Saturday November 8, and finish distilling on Tuesday November 11 at lunchtime.
We look forward to welcoming you every day from 9am to 7pm to help you understand this key time of year, and the next steps to follow to produce a successful armagnac.
On the program every day
distillation discovery
guided tours of the estate and free tastings of eau de vie, Flocs de Gascogne, Côtes de Gascogne wines and vintage Armagnacs.
exhibitions: photographs by Jean-Pierre Jeanne, totems by Serge Seguin, ceramics by Sophie Destours and Véronica Newman.
local produce store & delicatessen.
self-guided hiking among vines, lakes and forests for all ages
? Saturday, November 8 from 6:30pm
Aperitif and gourmet meal with Monsieur Greg, one-man band.
A message of the utmost importance from Monsieur Greg, who has a little surprise in store for you: HAUT BLANC REQUIRED!
Evening MEAL CONCERT all inclusive 48?/pers.
Menu (wine included)
Aperitif with appetizers
Butternut, pumpkin and sweet potato velouté
Guinea-fowl and foie-gras pâté en croute with salad and tomatoes
*TROU GASCON à l?alambic* (still bottled)
Tournedos of poultry with Floc de Gascogne served with Atto gratin and vegetable garnish
Saint-Honoré revisited
Café
Brûlot de Didier
Children?s menu ? 15? per child under 12, all inclusive
Butternut, pumpkin and sweet potato soup
Charcuterie
Breaded chicken strips & vegetable garnish
Ice cream
Reservations required by Monday November 3 (places are limited)
? Sunday November 9th from 12pm
Food & wine pairing by chef Thibault Lagoutte, Auberge La Baquère.
All-inclusive price 36? per person 15? per child under 12 (places limited)
Menu (wine included)
Assortment of 3 canapés
Cream of pumpkin soup, chestnuts and garlic croutons
Braised pork loin with honey and sweet spices, served with seasonal vegetables
Verrine of lemon cream, crumble and meringue
Coffee
Brûlot de Didier
Please reserve before Thursday November 6
? Monday 10th November
9am to 7pm: distillation discovery & guided tours followed by free tastings of our products
8:30pm: Theater evening with the Saint-Michel theater troupe. On the program: two comedies for an evening of guaranteed laughter:
Faut prendre la vie du bon côté? Jérôme Dubois
Un lit pour six ? David-Olivier Défarges
During the interval between the two plays, we’ll share a moment at the foot of the still.
Price: 8? per person
Possibility of discovering the nearby Bastide de Bassoues and our fellow producers and restaurateurs!
Open to the general public, every day (reservations required for groups)
German :
Tage der offenen Tür Destillation
Vor 52 Jahren floss der erste Schnaps aus Bilé
Entdecken Sie die Armagnac-Destillation in einem geselligen Rahmen auf der Domaine de Bilé!
Der Destillierapparat wird am Samstag, den 8. November am frühen Nachmittag zu laufen beginnen und am Dienstag, den 11. November zum Mittagessen fertig sein.
Wir heißen Sie jeden Tag von 9 bis 19 Uhr willkommen, um Ihnen einen Einblick in diese wichtige Zeit des Jahres zu geben und Ihnen zu zeigen, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um einen erfolgreichen Armagnac herzustellen.
Auf dem täglichen Programm stehen:
entdeckung der Destillation
führungen durch das Weingut und kostenlose Verkostungen des Eau de vie, unserer Flocs de Gascogne, Côtes de Gascogne-Weine und Jahrgangsarmagnacs.
ausstellungen: Fotografien von Jean-Pierre Jeanne, Totempfähle von Serge Seguin, Keramiken von Sophie Destours und Véronica Newman.
boutique mit Produkten aus der Region & Feinkostladen.
selbstständige Wanderung zwischen Weinbergen, Seen und Wäldern für alle Altersgruppen
? Samstag, den 8. November ab 18.30 Uhr
Aperitif und Feinschmeckermahlzeit unter Mitwirkung des Ein-Mann-Orchesters Monsieur Greg.
Nachricht von höchster Wichtigkeit von Monsieur Greg, der eine kleine Überraschung für Sie bereithält: HAUT BLANC EXIGÉ!
Abend MIT ESSEN UND KONZERT alles inklusive 48/Pers.
Menü (inkl. Weine)
Aperitif mit Amuse-Bouches
Butternut-, Kürbis- und Süßkartoffelsuppe
Pâté en croute Perlhuhn und Gänseleberpastete mit Salat und Tomaten
*TROU GASCON à l’alambic*
Geflügel-Tournedos mit Floc de Gascogne, begleitet von Atto-Gratin und einer Gemüsegarnitur
Saint-Honoré revisited
Kaffee
Brûlot de Didier
Kindermenü: 15 € pro Kind unter 12 Jahren, alles inklusive:
Butternut-Suppe, Kürbis und Süßkartoffel
Wurstwaren
Panierte Hähnchennadeln & Gemüsegarnitur
Eis
Reservierung bis Montag, den 3. November erforderlich (begrenzte Plätze)
? Sonntag, den 9. November ab 12 Uhr
Accord Mets & Vins von Küchenchef Thibault Lagoutte, Auberge La Baquère.
All-inclusive-Preis: 36 Euro pro Person 15 Euro pro Kind unter 12 Jahren (begrenzte Anzahl an Plätzen)
Menü (inkl. Wein)
Sortiment aus 3 Canapés
Kürbiscremesuppe, Kastanien und Knoblauchcroutons
In Honig und süßen Gewürzen geschmorter Schweinerücken mit Saisongemüse
Verrine mit Zitronencreme, Streuseln und Baiser
Kaffee
Brûlot von Didier
Auf Vorbestellung bis Donnerstag, den 6. November
? Am Montag, den 10. November
Von 9.00 bis 19.00 Uhr: Entdeckung der Destillation & Führungen mit anschließender kostenloser Verkostung unserer Produkte
Um 20:30 Uhr: Theaterabend mit der Theatergruppe von Saint-Michel. Auf dem Programm stehen zwei Komödien für einen Abend mit garantierten Lachern:
Faut prendre la vie du bon côté ? Jérôme Dubois
Ein Bett für sechs ? David-Olivier Défarges
In der Pause zwischen den beiden Stücken werden wir einen Moment am Fuße des Destillierapparats verbringen.
Einheitspreis: 8? pro Person
Möglichkeit, die nahe gelegene Bastide de Bassoues, unsere Kollegen von der Produktion und die Restaurants zu entdecken!
Täglich für alle geöffnet (Gruppen auf Voranmeldung)
Italiano :
Giornate aperte alla distillazione
52 anni fa veniva distillato il primo brandy Bilé
Venite a scoprire la distillazione dell’Armagnac in un ambiente accogliente al Domaine de Bilé!
L’alambicco entrerà in funzione nel primo pomeriggio di sabato 8 novembre e terminerà la distillazione martedì 11 novembre all’ora di pranzo.
Saremo lieti di accogliervi tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 per aiutarvi a comprendere questo periodo chiave dell’anno e le fasi successive da seguire per produrre un armagnac di successo.
In programma ogni giorno:
scoperta del processo di distillazione
visite guidate alla tenuta e degustazioni gratuite di eau de vie, Flocs de Gascogne, vini Côtes de Gascogne e Armagnac d’annata.
mostre: fotografie di Jean-Pierre Jeanne, totem di Serge Seguin, ceramiche di Sophie Destours e Véronica Newman.
negozio di prodotti locali e gastronomia.
passeggiate autoguidate tra vigneti, laghi e foreste per tutte le età
? Sabato 8 novembre dalle 18.30
Aperitivo e cena gourmet con la partecipazione di Monsieur Greg, one-man band.
Un messaggio di estrema importanza da parte di Monsieur Greg, che ha in serbo per voi una piccola sorpresa: NECESSITA’ DI ALTE VOCI BIANCHE!
PASTO CONCERTO serale tutto incluso 48?/pers.
Menu (vino incluso)
Aperitivo con antipasti
Zuppa di butternut, zucca e patate dolci
Paté di faraona e foie gras en croute con insalata e pomodori
*Alambicco di TROU GASCON* servito con
Tournedos di pollame in Floc de Gascogne con Atto gratinato e guarnizione di verdure
Saint-Honoré rivisitato
Caffè
Brûlot di Didier
Menu per bambini ? 15? per bambino sotto i 12 anni, tutto incluso:
Zuppa di butternut, di zucca e di patate dolci
Salumi
Strisce di pollo impanate e guarnizione di verdure
Gelato
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 3 novembre (i posti sono limitati)
? Domenica 9 novembre dalle 12.00
Abbinamento cibo-vino con lo chef Thibault Lagoutte, Auberge La Baquère.
Prezzo all-inclusive 36? a persona 15? a bambino sotto i 12 anni (posti limitati)
Menu (vino incluso)
Assortimento di 3 tartine
Crema di zucca, castagne e crostini all’aglio
Lombo di maiale brasato con miele e spezie dolci servito con verdure di stagione
Verrina di crema al limone, crumble e meringa
Caffè
Brûlot de Didier
Su prenotazione entro giovedì 6 novembre
? Lunedì 10 novembre
Dalle 9.00 alle 19.00: scoperta della distillazione e visite guidate seguite da degustazioni gratuite dei nostri prodotti
Ore 20.30: serata teatrale con la compagnia teatrale Saint-Michel. Il programma prevede due commedie per una serata di risate assicurate:
Faut prendre la vie du bon côté? Jérôme Dubois
Un lit pour six ? David-Olivier Défarges
Durante l’intervallo tra i due spettacoli, condivideremo un momento ai piedi dell’alambicco.
Prezzo del biglietto singolo: € 8 a persona
Nelle vicinanze, potrete scoprire la Bastide de Bassoues e i nostri colleghi produttori e ristoratori!
Aperto al pubblico, tutti i giorni (prenotazione obbligatoria per i gruppi)
Espanol :
Jornadas de destilación
Hace 52 años se destiló el primer aguardiente de Bilé
Venga a descubrir la destilación del Armagnac en un ambiente acogedor en el Domaine de Bilé
El alambique empezará a funcionar a primera hora de la tarde del sábado 8 de noviembre y terminará de destilar el martes 11 de noviembre al mediodía.
Estaremos encantados de recibirle todos los días de 9:00 a 19:00 para ayudarle a comprender esta época clave del año y los pasos a seguir para producir un armagnac de éxito.
En el programa de cada día
descubrimiento del proceso de destilación
visitas guiadas a la finca y degustaciones gratuitas de aguardiente, Flocs de Gascogne, vinos Côtes de Gascogne y Armagnacs de añada.
exposiciones: fotografías de Jean-Pierre Jeanne, tótems de Serge Seguin, cerámicas de Sophie Destours y Véronica Newman.
tienda de productos locales y delicatessen.
paseos autoguiados por viñedos, lagos y bosques para todas las edades
? Sábado 8 de noviembre a partir de las 18.30 h
Aperitivo y comida gastronómica con la participación de Monsieur Greg, one-man band.
Un mensaje de suma importancia del Sr. Greg, que le tiene reservada una pequeña sorpresa: ¡SE REQUIEREN ALTAS RANILLAS BLANCAS!
CENA CONCIERTO todo incluido 48?/pers.
Menú (vino incluido)
Aperitivo con entrantes
Sopa de mantequilla, calabaza y boniato
Paté de pintada y foie gras en croute con ensalada y tomates
*Alambique TROU GASCON* servido con
Tournedos de ave en Floc de Gascogne con Atto gratinado y guarnición de verduras
Saint-Honoré revisitado
Café
Brûlot de Didier
Menú infantil ? 15? por niño menor de 12 años, todo incluido
Sopa de mantequilla, calabaza y boniato
Charcutería
Tiras de pollo empanado y guarnición de verduras
Helado
Reserva obligatoria antes del lunes 3 de noviembre (plazas limitadas)
? Domingo 9 de noviembre a partir de las 12.00 h
Maridaje con el chef Thibault Lagoutte, Auberge La Baquère.
Precio todo incluido 36? por persona 15? por niño menor de 12 años (plazas limitadas)
Menú (vino incluido)
Surtido de 3 canapés
Crema de calabaza, castañas y picatostes de ajo
Lomo de cerdo estofado con miel y especias dulces servido con verduras de temporada
Verrine de crema de limón, crumble y merengue
Café
Brûlot de Didier
Con reserva previa antes del jueves 6 de noviembre
? Lunes 10 de noviembre
De 9:00 a 19:00 h: descubrimiento de la destilación y visitas guiadas seguidas de degustaciones gratuitas de nuestros productos
20:30 h: velada teatral con la compañía Saint-Michel. El programa incluye dos comedias para una velada de risas aseguradas:
Faut prendre la vie du bon côté? Jérôme Dubois
¿Un lit pour six? David-Olivier Défarges
Durante el descanso entre las dos obras, compartiremos un momento al pie del alambique.
Precio de la entrada individual: 8 euros por persona
Cerca de allí, podrá descubrir la Bastide de Bassoues y a nuestros compañeros productores y restauradores
Abierto al público en general, todos los días (reserva obligatoria para grupos)
