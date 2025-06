La Flamme Kutsch au camping du Hohwald Le Hohwald 1 juillet 2025 18:00

Bas-Rhin

La Flamme Kutsch au camping du Hohwald 28 rue du Herrenhaus Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-08-20 21:30:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-20

2025-08-26

2025-09-02

Venez déguster les savoureuses tartes flambées alsacienne élaborées avec de la pâte fraîche faite maison et cuites au feu de bois en profitant du cadre verdoyant du camping du Hohwald. Soirées ouvertes à tous campeurs, habitants, visiteurs de passage…

28 rue du Herrenhaus

Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 30 90 contact@camping-herrenhaus.fr

English :

Come and enjoy tasty Alsatian tartes flambées made with fresh homemade pastry and baked over a wood fire in the lush green setting of the Hohwald campsite. Evenings open to all: campers, locals, visitors…

German :

Probieren Sie die leckeren elsässischen Flammkuchen, die aus frischem, hausgemachtem Teig hergestellt und auf dem Holzfeuer gebacken werden, und genießen Sie dabei die grüne Umgebung des Campingplatzes von Le Hohwald. Die Abende stehen allen offen: Campern, Einheimischen, Durchreisenden…

Italiano :

Venite a gustare le gustose tartes flambées alsaziane preparate con pasta fresca fatta in casa e cotte sul fuoco a legna nella verde cornice del campeggio Hohwald. Serate aperte a tutti: campeggiatori, abitanti del luogo, visitatori…

Espanol :

Venga a degustar sabrosas tartas alsacianas flambeadas, elaboradas con masa fresca casera y cocinadas al fuego de leña en el verde entorno del camping Hohwald. Veladas abiertas a todos: campistas, lugareños, visitantes…

L’événement La Flamme Kutsch au camping du Hohwald Le Hohwald a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme du pays de Barr