LA FLASHBACK BY FAT FLASHBACK CAFÉ Toulouse

LA FLASHBACK BY FAT Vendredi 28 novembre, 22h00 FLASHBACK CAFÉ Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fin : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Tous les vendredis retour en arrière, on va vous faire danser sur 60 ans de musique !

DJ Rétro

FLASHBACK CAFÉ 5 allée de Brienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie https://toulouse.flashbackcafe.fr/ https://www.facebook.com/p/Flashback-Caf%C3%A9-Toulouse-100063843256519/;https://www.instagram.com/flashbackcafe.toulouse Niché au cœur du quartier Bazacle à Toulouse, le Flashback Café incarne un concept unique alliant restaurant, bar, café et spectacle.

Avec son patio à ciel ouvert, sa décoration à la fois vintage et moderne, ses multiples espaces, cet établissement offre une atmosphère accueillante et polyvalente.

C’est l’endroit parfait pour se retrouver, se divertir et profiter d’une expérience culinaire et culturelle enrichissante dans la vibrante ville de Toulouse.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Vintage R&B