UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chablis

La flèche de la Collégiale Saint-Martin Collégiale Saint-Martin Chablis

samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Martin · Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Collégiale Saint-Martin
Adresse
2 Place du Regain
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

La flèche de la Collégiale Saint-Martin

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À la veille d’un grand programme de restauration, découvrez l’historique de cette flèche néogothique. Conçue par Viollet-le-Duc et réalisée par l’architecte Emile Amé en 1852, elle a inspiré celle de Notre-Dame de Paris, construite en 1859.
Expo dans la collégiale Saint-Martin de Chablis, entrée libre.   .

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   chablisterredhistoire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La flèche de la Collégiale Saint-Martin

L’événement La flèche de la Collégiale Saint-Martin Chablis a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Chablis (Yonne)