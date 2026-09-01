La flèche de la Collégiale Saint-Martin Collégiale Saint-Martin Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Martin · Chablis
Informations pratiques
Chablis
La flèche de la Collégiale Saint-Martin
Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À la veille d’un grand programme de restauration, découvrez l’historique de cette flèche néogothique. Conçue par Viollet-le-Duc et réalisée par l’architecte Emile Amé en 1852, elle a inspiré celle de Notre-Dame de Paris, construite en 1859.
Expo dans la collégiale Saint-Martin de Chablis, entrée libre. .
Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chablisterredhistoire@gmail.com
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English : La flèche de la Collégiale Saint-Martin
L’événement La flèche de la Collégiale Saint-Martin Chablis a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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