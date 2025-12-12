LA FLEUR AU FUSIL – COMEDIE BASTILLE Paris

LA FLEUR AU FUSIL Début : 2026-06-22 à 21:00. Tarif : – euros.

LA FLEUR AU FUSILLe 25 avril 1974, au Portugal, la révolution des oeillets fait chuter la plus longue dictature d’Europe.Des milliers de portugais marchent ensemble, vers leur destin pour écrire, la fleur au fusil, une sublime histoire d’union, d’amour et de paix.Ces hommes et ces femmes réussissent ainsi à gagner leur liberté sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée. C’est l’histoire d’une démocratie qui se gagne par l’union d’un peuple et qui se conquiert avec des fleurs.Quand son petit-fils l’interroge sur sa vie, Céleste, émigrée portugaise en France, convoque en sa mémoire les souvenirs passés de sa jeunesse muselée par la dictature de Salazar…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75