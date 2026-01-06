La Fleur au fusil de Lionel Cécilio Festival Avignon 2025 Salle des Concerts Le Mans

La Fleur au fusil de Lionel Cécilio Festival Avignon 2025

Salle des Concerts Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 21:45:00

2026-02-12

La Fleur au fusil de lionel Cécilio Succès au Festival Avignon 2025 et 2024. Coup de coeur de la presse et du public

Le 25 avril 1974, au Portugal, la révolution des oeillets fait chuter la plus longue dictature d’Europe. Des milliers de portugais marchent ensemble, vers leur destin pour écrire, la fleur au fusil, une sublime histoire d’union, d’amour et de paix.

Ces hommes et ces femmes réussissent ainsi à gagner leur liberté sans qu’aucune goutte de sang ne soit versée. C’est l’histoire d’une démocratie qui se gagne par l’union d’un peuple et qui se conquiert avec des fleurs.

Quand son petit-fils l’interroge sur sa vie, Céleste, émigrée portugaise en France, convoque en sa mémoire les souvenirs passés de sa jeunesse muselée par la dictature de Salazar…

Bravo pour la performance. La pièce est magnifique RegArts

C’est captivant ! À voir absolument, tant la performance est poignante Vivant Mag

Un grand moment de théâtre Classique en Provence .

Salle des Concerts Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40

La Fleur au fusil by Lionel Cécilio Successful at Festival Avignon 2025 and 2024. Press and audience favorite

