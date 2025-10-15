*LA FLEUR DE BURITI Prémian

*LA FLEUR DE BURITI Prémian mercredi 15 octobre 2025.

*LA FLEUR DE BURITI

Place Maurice Amans Prémian Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Ciné art et essai à Prémian *La Fleur de Buriti*, un drame brésilien sur la lutte du peuple Krahô pour sa terre et sa culture. Un film poétique et engagé, en VOST

le Centre Culturel Au Fil des Arts vous propose une projection art et essai du film La Fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora.

Ce drame brésilien, tourné en 2024, retrace trois périodes clés de la vie du peuple indigène Krahô, dans le village de Pedra Branca (Tocantins), au nord du Brésil.

À travers une mise en scène sensible et immersive, le film dévoile les formes de résistance mises en œuvre par cette communauté pour préserver ses terres, ses traditions et son identité.

Un récit puissant, entre documentaire et fiction, qui interroge notre rapport à la modernité et à la mémoire collective.

VOST .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

Ciné art et essai à Prémian: *La Fleur de Buriti*, a Brazilian drama about the Krahô people’s struggle for their land and culture. A poetic and committed film, in VOST

German :

Ciné art et essai à Prémian: *La Fleur de Buriti*, ein brasilianisches Drama über den Kampf des Krahô-Volkes für sein Land und seine Kultur. Ein poetischer und engagierter Film, in VOST

Italiano :

Cinema d’arte al Prémian: *La Fleur de Buriti*, un dramma brasiliano sulla lotta del popolo Krahô per la propria terra e cultura. Un film poetico e impegnato, in VOST

Espanol :

Cine de arte y ensayo en Prémian: *La Fleur de Buriti*, un drama brasileño sobre la lucha del pueblo Krahô por su tierra y su cultura. Una película poética y comprometida, en VOST

L’événement *LA FLEUR DE BURITI Prémian a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC