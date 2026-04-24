La Fleuracoise 11ème édition le bourg Fleurac

Fleurac

La Fleuracoise 11ème édition

le bourg Mairie de Fleurac Fleurac Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

8h départ de la randonnée moto/quad? 8h30 départ de la randonnée VTT/marche. 7€ à 50€

Randonnées VTT, marche, moto ou quad.

8h départ pour la randonnée moto/quad (sur inscription préalable)

8h30 départ randonnée VTT/marche

Marche 7 ou 15 kms

VTT 27 ou 45 kms

Inscription sur place

Restauration possible sur place .

le bourg Mairie de Fleurac Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 37 58

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English : La Fleuracoise 11ème édition

8am: start of motorcycle/quad? tour 8:30am: start of mountain bike/walking tour. 7? à 50?

L’événement La Fleuracoise 11ème édition Fleurac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère