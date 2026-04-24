La Fleuracoise 11ème édition le bourg Fleurac
La Fleuracoise 11ème édition le bourg Fleurac dimanche 17 mai 2026.
Fleurac
La Fleuracoise 11ème édition
le bourg Mairie de Fleurac Fleurac Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
8h départ de la randonnée moto/quad? 8h30 départ de la randonnée VTT/marche. 7€ à 50€
Randonnées VTT, marche, moto ou quad.
8h départ pour la randonnée moto/quad (sur inscription préalable)
8h30 départ randonnée VTT/marche
Marche 7 ou 15 kms
VTT 27 ou 45 kms
Inscription sur place
Restauration possible sur place .
le bourg Mairie de Fleurac Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 19 37 58
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English : La Fleuracoise 11ème édition
8am: start of motorcycle/quad? tour 8:30am: start of mountain bike/walking tour. 7? à 50?
L’événement La Fleuracoise 11ème édition Fleurac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère