Entre le Montenvers et le Plan de l’Aiguille, nous observerons des plantes alpines emblématiques du massif du Mont-Blanc et nous explorerons comment la hausse des températures et les pratiques humaines menacent et modifient leur habitat actuel et futur.

English :

Between Montenvers and Plan de l’Aiguille, we’ll be observing alpine plants that are emblematic of the Mont-Blanc massif, and exploring how rising temperatures and human practices are threatening and modifying their current and future habitats.

German :

Zwischen Montenvers und Plan de l’Aiguille beobachten wir emblematische Alpenpflanzen des Mont-Blanc-Massivs und erforschen, wie steigende Temperaturen und menschliche Praktiken ihren aktuellen und zukünftigen Lebensraum bedrohen und verändern.

Italiano :

Tra Montenvers e Plan de l’Aiguille, osserveremo alcune delle piante alpine emblematiche del massiccio del Monte Bianco ed esploreremo come l’aumento delle temperature e le pratiche umane stiano minacciando e modificando i loro habitat attuali e futuri.

Espanol :

Entre Montenvers y Plan de l’Aiguille, observaremos algunas de las plantas alpinas emblemáticas del macizo del Mont-Blanc y exploraremos cómo el aumento de las temperaturas y las prácticas humanas amenazan y modifican sus hábitats actuales y futuros.

