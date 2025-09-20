La flore des zones humides Tourbière de la Vergne des Mazes Lieutadès

La flore des zones humides Samedi 20 septembre, 09h00 Tourbière de la Vergne des Mazes Cantal

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Acompagnés d’une animatrice nature, venez découvrir la tourbière de la Vergne des Mazes et sa flore au cours d’une balade.

Le temps est frais sur l’Aubrac, pensez à prendre une tenue adaptée à la météo et des chaussures adaptées à la marche.

Tourbière de la Vergne des Mazes D365, 15110 lieutades Lieutadès 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0757684861 [{« type »: « email », « value »: « natura2000@parc-naturel-aubrac.fr »}] Ce site est classé Natura 2000 par l’Europe, et Espace Naturel Sensible (ENS) par le département pour son patrimoine naturel remarquable.

Il est équipé d’un chemin de découverte avec des panneaux.

Les tourbières sont des milieux naturels qui se développent dans des conditions très particulières et mettent des milliers d’années à se former. Elles sont également le refuge d’espèces qui vivaient déjà là à l’époque

glaciaire. Espace pour se garer à l’entrée du chemin.

S.Michelin