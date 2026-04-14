La flore du Limon – Cantal, Cheylade, Cheylade

La flore du Limon – Cantal Samedi 30 mai, 14h00 Cheylade Cantal

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Localisé sur le versant nord-est du massif du Cantal, le plateau du Limon s’étend sur une surface de plus de 50 km², à environ 1 300 m d’altitude. Ce vaste plateau volcanique constitue l’un des plus vastes réservoirs de biodiversité du Massif central pour ses milieux humides et agropastoraux !

À l’occasion du festival nature de Valrhue, les botanistes du CBN vous accompagnent à la rencontre de quelques-uns des 22 types de végétations de zones humides inventoriés. Une belle occasion d’apprécier la singularité de ce territoire et l’équilibre fragile maintenu par un pastoralisme ancestral…

Durée : 3h

RDV : départ à 14h place de l’église de Cheylade (regroupement des voitures) ; nous nous rendrons près de Pierrebesse (45.234817 ; 2.748813) où la visite débutera à 14h30.

Tout public

Gratuit

Infos & réservation : www.cbnmc.fr/agenda

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Cheylade Cheylade Cheylade 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Dans le cadre du Festival nature de Valrhue, venez découvrir les végétations des zones humides du Limon.

S.PERERA/CBNMC