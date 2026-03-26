La flore méditerranéenne et ses usages

Samedi 11 avril 2026 de 9h30 à 15h. Vauvenargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 15:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Une balade initiatique accompagnée par Pauline Seguin, herboriste diplômée, pour découvrir la flore méditerranéenne et ses usages le long d’un itinéraire de 6,5 km.

Muni.e.s de nos loupes de botanistes, nous prenons le temps d’observer, sentir, nommer les plantes qui croisent notre chemin. A travers le village de Vauvenargues, la garrigue, la chênaie, la lande et même la ripisylve, vous apprendrez à identifier au minimum une vingtaine de plantes et arbres de différents milieux.



Nous parlerons également de leurs propriétés médicinales, de leurs usages anciens ou récents, en cuisine, ébénisterie, phytothérapie, etc. Avec une approche qui croise science et sensibilité, poésie parfois et surtout, convivialité !



Ce format est recommandé aux curieux.ses qui souhaitent élargir leurs connaissances sur les plantes méditerranéennes, leur histoire et leurs usages. Il ne s’agit pas d’une sortie uniquement dédiée aux plantes médicinales ou comestibles, mais à toutes celles qui ont quelque chose à raconter.



Le circuit n’est pas difficile mais comporte néanmoins 180m de dénivelé pour 6.5km de longueur. N’oubliez pas vos chapeaux, chaussures de marche et pique-niques ! .

Vauvenargues 13126 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An introductory walk accompanied by Pauline Seguin, a qualified herbalist, to discover Mediterranean flora and its uses along a 6.5 km itinerary.

L’événement La flore méditerranéenne et ses usages Vauvenargues a été mis à jour le 2026-03-23 par Provence Tourisme