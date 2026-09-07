La flore tardive des coteaux calcaires, sortie botanique, Vindelle (16), Vindelle
samedi 12 septembre 2026 · Vindelle (16) · Vindelle
Informations pratiques
La flore tardive des coteaux calcaires, sortie botanique Samedi 12 septembre, 10h00 Vindelle (16) Charente
Sortie gratuite, inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Connus pour leurs orchidées et autres fleurs printanières, les coteaux calcaires sont généralement boudés des botanistes en fin d’été. Quelle erreur ! Certaines plantes attendent patiemment la fin de la saison de végétation pour s’exprimer à leur tour ! Venez observer le Séséli libanotis ou l’Odontite de Jaubert et exerçons-nous à reconnaître les autres espèces de la flore des pelouses une fois leur floraison passée. Que restera t-il après cet été infernal ?
La sortie sera animée par Théo Emeriau, botaniste au CBN Sud-Atlantique.
Infos pratiques :
Sortie gratuite et ouverte à tous. Inscription obligatoire par mail (t.emeriau@cbnsa.fr)
Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits quelques jours avant la sortie. Chaussures hautes et pantalon sont recommandés.
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Sortie organisée par le CBN Sud-Atlantique en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels et soutenue par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Vindelle (16) vindelle Vindelle 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « t.emeriau@cbnsa.fr »}] [{« link »: « mailto:t.emeriau@cbnsa.fr »}]
Vindelle (16) – Des fleurs sur un coteau tout sec ? Après un tel été ? Venez observer les plantes de fin de saison sur un coteau calcaire récemment acquis par le Conservatoire d’espaces naturels. Flore Charente
T.Emeriau,CBNSA